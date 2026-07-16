Femminicidio a Coriano | uccide l’ex moglie e chiama i carabinieri per confessare

Da dayitalianews.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di mercoledì 15 luglio, una donna di 63 anni è stata trovata morta in un'abitazione in via Agello, frazione di Mulazzano, Coriano. Un uomo, ex marito della vittima, ha chiamato i carabinieri per confessare di aver ucciso la donna. Dopo averlo riferito, l’uomo è stato arrestato sul posto. La scena del delitto è stata sequestrata per le indagini. La procura ha avviato un procedimento per omicidio volontario.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo caso di femminicidio scuote la provincia di Rimini. Nella serata di mercoledì 15 luglio, una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione situata in via Agello, nella frazione di Mulazzano, nel comune di Coriano. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex marito avrebbe contattato personalmente i carabinieri subito dopo il delitto, confessando quanto accaduto con una frase inequivocabile: “Sono stato io”. La ricostruzione del delitto. Le prime informazioni raccolte dagli investigatori indicano che la vittima sarebbe stata colpita con un’arma contundente o da taglio, probabilmente un coltello oppure un martello, anche se l’oggetto utilizzato non è stato ancora identificato con certezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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