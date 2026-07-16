Nella serata di mercoledì 15 luglio, una donna di 63 anni è stata trovata morta in un'abitazione in via Agello, frazione di Mulazzano, Coriano. Un uomo, ex marito della vittima, ha chiamato i carabinieri per confessare di aver ucciso la donna. Dopo averlo riferito, l’uomo è stato arrestato sul posto. La scena del delitto è stata sequestrata per le indagini. La procura ha avviato un procedimento per omicidio volontario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo caso di femminicidio scuote la provincia di Rimini. Nella serata di mercoledì 15 luglio, una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione situata in via Agello, nella frazione di Mulazzano, nel comune di Coriano. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex marito avrebbe contattato personalmente i carabinieri subito dopo il delitto, confessando quanto accaduto con una frase inequivocabile: “Sono stato io”. La ricostruzione del delitto. Le prime informazioni raccolte dagli investigatori indicano che la vittima sarebbe stata colpita con un’arma contundente o da taglio, probabilmente un coltello oppure un martello, anche se l’oggetto utilizzato non è stato ancora identificato con certezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Femminicidio a Coriano: uccide l’ex moglie e chiama i carabinieri per confessare

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Omicidio Federica Torzullo, il marito ha confessato l'omicidio - Ore 14 Sera 22/01/2026

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Femminicidio a Rimini, dove in serata una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica non è chiara così come non è stato ancora capito se sia stato usato un martello o un coltello. Sul posto i carabinieri di Coriano, dove è avvenuto l'omicidio x.com

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