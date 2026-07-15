femminicidio a coriano vicino rimini uccide la compagna 62enne e chiama i carabinieri per confessare

A Coriano, vicino Rimini, un uomo ha ucciso la compagna di 62 anni nella loro casa e successivamente ha chiamato i carabinieri, confessando il delitto con le parole: “Venite, l’ho uccisa”. La donna è stata trovata morta, colpita in modo violento. L’uomo è stato fermato dai militari e portato in caserma. La scena si è svolta nella frazione di Mulazzano.

Presunto caso di femminicidio a Mulazzano, frazione di Coriano, vicino Rimini. Una donna di 62 anni sarebbe stata uccisa nella sua abitazione. La vittima sarebbe stata colpita in maniera efferata e l’autore del gesto avrebbe poi chiamato i carabinieri confessando: “Venite, l’ho uccisa”. Si indaga sul movente. Femminicidio a Coriano Come riporta il Corriere di Bologna, a fare la tragica scoperta sarebbero stati i carabinieri dopo che l’uomo li avrebbe avvertiti con una telefonata chiedendo di intervenire. L’uomo, non ancora accertato se l’ex marito o ex compagno della vittima, sarebbe stato trovato accanto al cadavere dai carabinieri della stazione di Coriano, affiancati dai militari della compagnia di Riccione e dagli investigatori del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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