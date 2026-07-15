Un uomo ha ucciso l’ex moglie di 62 anni nella sua abitazione nel Riminese e successivamente ha chiamato i carabinieri per costituirsi, confessando di averla uccisa.

RIMINI – L’ha uccisa nella sua abitazione poi ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Femminicidio nel Riminese. La donna uccisa dall’ex marito aveva 62 anni. L’uomo l’ha colpita con un martello o un coltello - la dinamica ancora non è chiara - nella sua abitazione nella frazione di Mulazzano, a Coriano. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato l'uomo a contattare il 112, confessando di aver ucciso la donna. All'arrivo dei militari, lui è stato trovato accanto al corpo senza vita dell’ex moglie ed è stato fermato. Sul posto, per gli accertamenti, i carabinieri di Coriano, dove è avvenuto l'omicidio, con quelli della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Femminicidio nel Riminese, uccide l’ex moglie e chiama i carabinieri: “L’ho ammazzata”

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Femminicidio a Foggia, uccide la moglie e si consegna - 1mattina News 24/04/2026

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