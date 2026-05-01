Melilli tra fede e cultura | il grande programma per San Sebastiano

A Melilli sono in programma celebrazioni dedicate a San Sebastiano dal 3 all'11 maggio 2026. Durante questa settimana, si svolgeranno pellegrinaggi con i fedeli, conferenze pubbliche con il filosofo Umberto Galimberti e vari concerti musicali. La manifestazione coinvolge diverse attività che uniscono aspetti religiosi e culturali, attirando partecipanti locali e provenienti da altre zone. La programmazione prevede anche momenti di aggregazione e riflessione.

? Cosa sapere Melilli organizza celebrazioni per San Sebastiano dal 3 all'11 maggio 2026.. Il programma include pellegrini nuri, conferenze di Umberto Galimberti e concerti musicali.. Dal 3 all’11 maggio 2026 Melilli si prepara ad accogliere la celebrazione del suo Patrono San Sebastiano attraverso un programma che intreccia riti religiosi, momenti culturali e grandi appuntamenti musicali. La comunità melillese e i visitatori provenienti da tutta la provincia si preparano a vivere una settimana di intensa attività coordinata dall’Amministrazione guidata da Giuseppe Carta. L’evento, che vede protagonista la figura di San Sebastiano, non si limita alla sola dimensione spirituale, ma si configura come un complesso mosaico di iniziative civili e spettacoli pensati per coinvolgere il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melilli, tra fede e cultura: il grande programma per San Sebastiano Melilli ( SR) Uscita del simulacro di S. Sebastiano dalla chiesa Madre 27/01/2926 Notizie correlate Matera, tra calcio e fede: il grande programma per San Giuseppe? Cosa sapere Il CSI di Matera organizza sport e liturgia per San Giuseppe fino al 30 aprile. Le reliquie di San Tommaso tra cultura, fede e ricerca nel programma del PerdonoNel quadro delle celebrazioni del Perdono, il Comune di Ortona promuove un momento di approfondimento dedicato alla figura dell’apostolo Tommaso e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: San Sebastiano, Melilli si prepara per la grande festa: dal 3 all'11 maggio fede, cultura, spettacoli; Melilli | San Sebastiano 2026: tutto pronto per i festeggiamenti tra fede, tradizione, musica e cultura; Augusta | Partita la Global Sumud Flotilla per la missione di primavera a Gaza; Augusta Catania | Di Sarcina nominato Commissario dell’AdSP del Mare di Sicilia orientale. Festa di San Sebastiano a Melilli: fede, tradizione e grandi eventi per la comunitàCuore della festa saranno, come da tradizione, i momenti di profonda devozione popolare: l’apertura del Santuario, l’arrivo dei nuri, le solenni processioni e le uscite del Simulacro, accompagnate ... siracusanews.it San Sebastiano, Melilli si prepara per la grande festa: dal 3 all’11 maggio fede, cultura, spettacoliMelilli si prepara a vivere uno dei momenti più significativi e dal forte valore identitario. Maggio significa San Sebastiano, il Patrono che parla a tutta la provincia. Festeggiamenti in programma da ... siracusaoggi.it San Sebastiano 2025. Melilli (SR). Buon serata - facebook.com facebook