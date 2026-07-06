È disponibile in libreria dal 9 luglio il volume Félix Varela. Una biografia (Libreria Editrice Vaticana, pp. 208, euro 18) di Carlos Manuel de Céspedes, con la prefazione di monsignor Vincenzo Paglia. Tra le grandi figure che hanno plasmato l’identità di Cuba e influenzato il pensiero sociale e spirituale delle Americhe, Félix Varela emerge come un protagonista sorprendentemente attuale. Sacerdote, educatore, pensatore e patriota, Varela ha coniugato profondamente fede e impegno per la libertà, diventando uno dei padri della coscienza nazionale cubana e un punto di riferimento per intere generazioni. Costretto all’esilio negli Stati Uniti per le sue idee d’avanguardia, trova a New York un nuovo campo di missione, dedicandosi agli immigrati, ai poveri e alla costruzione di una Chiesa capace di farsi vicina a tutti. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - "Félix Varela", biografia del grande pensatore che ha plasmato l'identità di Cuba

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