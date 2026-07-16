L’Hockey Sarzana ha completato la rosa per la stagione, blindando anche il ruolo di portiere. Federico Pedroni, 18 anni, è stato scelto come giovane promessa da far crescere accanto al titolare Simone Corona. La squadra, in campo a tempo pieno, celebra così il diciottesimo anno consecutivo nel massimo campionato. La decisione di puntare su Pedroni mira a rafforzare la copertura tra i pali e a garantire continuità nel ruolo.

La rosa è al comleto. Per festeggiare il suo diciottesimo anno consecutivo nel campionato di serie A1 l’Hockey Sarzana dopo aver perfezionato l’arrivo dei giocatori di movimento ha individuato anche il portiere che crescerà seguendo l’esempio del titolare Simone Corona. Uno dei migliori rappresentanti della categoria. Il club rossonero ha ingaggiato Federico Pedroni, classe 2005, nell’ultima stagione protagonista in serie B a Pordenone. Reggiano e cresciuto nel settore giovanile del Correggio Hockey arrivando anche alla serie A2. Il portiere emiliano, il secondo di questa regione a vestire i colori sarzanesi dopo Luca Sterpini che per anni è stato anche il capitano della squadra, arriva a Sarzana con motivazioni altissime e un programma tecnico fitto e stimolante che lo vedrà impegnato su più fronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Federico Pedroni, in pista a tempo pieno. Il Sarzana blinda la porta delle due squadre

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