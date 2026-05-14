A Sarzana, le decisioni sulla gestione delle concessioni sono state al centro di continui cambi di indicazioni da parte della giunta comunale. Nei giorni scorsi, operatori economici e lavoratori hanno espresso insoddisfazione per le scelte adottate, sostenendo che si sono verificati numerosi ordini e contrordini senza un quadro chiaro. La situazione ha generato incertezza tra le parti coinvolte, che chiedono decisioni definitive e coerenti.

Sarzana, 14 maggio 2026 – “Basta con ordini e contrordini. Operatori economici e lavoratori hanno bisogno di certezze”. Lo affermano il segretario cittadino Marco Baruzzo e i consiglieri del Partito democratico che, sul “pasticcio Marinella”, richiamano l’amministrazione comunale alle sue responsabilità. Mentre sono in corso le gare per affidare in concessione gli stabilimenti balneari, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il prossimo 29 maggio, il Comune ha pubblicato lo schema di domanda per ottenere la licenza demaniale marittima provvisoria. Una decisione che è stata preso in seguito alla pronuncia del presidente...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarzana, il caos delle concessioni: “Ordini e contrordini. La giunta ha perso tempo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Caos Ostia, la stagione balneare parte male: l'ombra degli abusi blocca la firma delle nuove concessioniLe concessioni balneari già firmate si contano sulla punta delle dita e, a pochi giorni dall’avvio della stagione, regna l’incertezza sul Mare di...

Al Milan ha perso il gol, in Nazionale ha perso la fascia: dentro la crisi di PulisicChi sperava di ritrovare un Christian Pulisic brillante e decisivo in Nazionale è rimasto deluso.

Temi più discussi: Sarzana, il caos delle concessioni: Ordini e contrordini. La giunta ha perso tempo; I balneari demoliscono, ma sperano nel Consiglio di Stato; ’Un borgo da favola’. Premiati i vincitori del concorso letterario dedicato all’infanzia; Prima tintarella tra le ruspe in spiaggia, Marinella: situazione grottesca.

Sarzana, il caos delle concessioni: Ordini e contrordini. La giunta ha perso tempoL’attacco del Pd: È inconcepibile che a poche settimane dall’inizio dell’estate persista un clima di incertezza, con cambi di scenario ormai quotidiani ... lanazione.it

Prima tintarella tra le ruspe in spiaggia, Marinella: situazione grottescaFino all’esito delle gare in corso il litorale resta legato al servizio in continuità degli attuali gestori. Ma nel frattempo qualche concessionario ha iniziato l’abbattimento di cabine e strutture fi ... lanazione.it