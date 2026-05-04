Sarzana 15 anni dopo | il ricordo di Federico e la lotta alla morte bianca

A distanza di quindici anni da un incidente sul lavoro avvenuto su una passerella ferroviaria, si ripercorrono i dettagli di quella giornata e le conseguenze legali. La vicenda coinvolge i familiari di Federico, scomparso in modo improvviso, e le iniziative promosse per prevenire altri casi di morte bianca. La definizione delle responsabilità e le eventuali sentenze sono al centro delle discussioni, mentre il ricordo di Federico rimane vivo tra chi ha seguito da vicino quella vicenda.

? Cosa scoprirai Come si è concluso quel tragico turno lavorativo sulla passerella ferroviaria?. Chi ha voluto trasformare il lutto di Federico in un monito civile?. Perché la sindaca ha legato la festa del lavoro a questa tragedia?. Cosa rappresenta oggi quella targa nel quartiere di Crociata?.? In Breve Sindaca Cristina Ponzanelli sottolinea dignità e parità per ogni lavoratore.. Targa commemorativa per le vittime della morte bianca posta due anni fa.. Evento celebrativo svolto presso la zona di Crociata a Sarzana.. Ricorrenza legata alla passerella ferroviaria demolita dopo l'incidente del 2011.. A Sarzana, venerdì 1° maggio, i familiari e gli amici di Federico Severino si sono riuniti per commemorare il quindicesimo anniversario della sua scomparsa avvenuta nel 2011.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzana, 15 anni dopo: il ricordo di Federico e la lotta alla morte bianca Notizie correlate Venticinque anni dopo la morte di Stefano Pompeo: il ricordo dei docenti dei diritti umaniIl Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani riporta al centro dell’attenzione una delle pagine più drammatiche del... Leggi anche: Morte cerebrale per il bimbo di 12 anni, risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza infranta dopo 4 giorni di lotta Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Demolizioni entro venti giorni per alcuni bagni di Marinella, Ponzanelli: Lunedì i bandi, ragioniamo su gestione fino alla fine delle gare; Playout, Blue Factor di nuovo in casa contro l’ostico Giovinazzo. Ultima gara per gli Under 15; Dammi i soldi o ti taglio una mano Giovane condannato a due anni. Sarzana. Ultimo giorno di una manifestazione che ha visto un ottimo afflusso di pubblico. Speriamo che vengano altre iniziative simili che favoriscano l'apprezzamento della Città eccellente per tanti motivi. - facebook.com facebook Sarzana Dal 30 aprile al 3 maggio, i portoni dei palazzi storici si aprono per svelare la magia di Atri Fioriti 2026: facebook.com/share/p/14XDbT… #sarzana #atrifioriti #sarzana2026 #fiori x.com