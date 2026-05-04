Sarzana 15 anni dopo | il ricordo di Federico e la lotta alla morte bianca

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di quindici anni da un incidente sul lavoro avvenuto su una passerella ferroviaria, si ripercorrono i dettagli di quella giornata e le conseguenze legali. La vicenda coinvolge i familiari di Federico, scomparso in modo improvviso, e le iniziative promosse per prevenire altri casi di morte bianca. La definizione delle responsabilità e le eventuali sentenze sono al centro delle discussioni, mentre il ricordo di Federico rimane vivo tra chi ha seguito da vicino quella vicenda.

? Cosa scoprirai Come si è concluso quel tragico turno lavorativo sulla passerella ferroviaria?. Chi ha voluto trasformare il lutto di Federico in un monito civile?. Perché la sindaca ha legato la festa del lavoro a questa tragedia?. Cosa rappresenta oggi quella targa nel quartiere di Crociata?.? In Breve Sindaca Cristina Ponzanelli sottolinea dignità e parità per ogni lavoratore.. Targa commemorativa per le vittime della morte bianca posta due anni fa.. Evento celebrativo svolto presso la zona di Crociata a Sarzana.. Ricorrenza legata alla passerella ferroviaria demolita dopo l'incidente del 2011.. A Sarzana, venerdì 1° maggio, i familiari e gli amici di Federico Severino si sono riuniti per commemorare il quindicesimo anniversario della sua scomparsa avvenuta nel 2011.🔗 Leggi su Ameve.eu

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