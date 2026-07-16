Federica Brignone ha dichiarato di essere preoccupata per la prossima stagione, sottolineando di non poter tollerare un altro infortunio come quello dell’anno scorso. In un’intervista, ha parlato delle difficoltà incontrate nella preparazione dopo il grave infortunio subito nell’aprile 2025. La campionessa ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle sfide da affrontare prima dell’inizio della nuova stagione.

Federica Brignone guarda al futuro con realismo. In un’intervista a ‘L’Équipe’, la campionessa azzurra ha fatto il punto sulla preparazione in vista della nuova stagione, ammettendo le enormi difficoltà dopo il gravissimo infortunio dell’aprile 2025. L’avvicinamento alla ripresa è complesso. “Mi sto allenando, ma continuo a curarmi”, ha spiegato la sciatrice, rivelando di aver iniziato la preparazione a metà maggio con forti limitazioni. Sebbene il corpo abbia ripreso tono, Brignone non può ancora correre o eseguire veri esercizi di carico, limitandosi a bicicletta, nuoto e palestra. “Ho male tutto il tempo e sono lontana dall’essere come prima”, ha confessato con lucidità, aggiungendo che il suo fisico non si riprenderà mai completamente. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Federica Brignone tiene in ansia i fan: “Soffrire come l’anno scorso non sarebbe tollerabile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La dieta di Federica Brignone, che segue un regime di bio-ingegneria culinaria. Ecco come si tiene in forma la campionessa olimpicaFederica Brignone segue una dieta basata sulla bio-ingegneria culinaria per mantenersi in forma.

Il Fenerbahçe ci riprova su Calhanoglu, come l’anno scorso. E come l’anno scorso, l’Inter non ha intenzione di cedereIl Fenerbahçe torna a sondare il giocatore, come l’anno scorso, senza che l’Inter abbia mostrato segnali di apertura.

Temi più discussi: La dieta di Federica Brignone, che segue un regime di bio-ingegneria culinaria. Ecco come si tiene in forma la campionessa olimpica; Brignone: Non so se farò la prossima stagione, il mio corpo non si riprenderà mai del tutto; Quanto Guadagna Federica Brignone: Premi Milano-Cortina 2026; La dieta di Federica Brignone che segue un regime di bio-ingegneria culinaria Ecco come si tiene in forma la campionessa olimpica.

Federica Brignone tiene in ansia i fan: Soffrire come l’anno scorso non sarebbe tollerabileIl futuro di Federica Brignone resta una grande incognita: parole tra rassegnazione e il piano per la nuova stagione Federica Brignone guarda al futuro con real ... sportface.it

Federica Brignone rivela: Non so se in Coppa del mondo ci saròLa campionessa, due ori olimpici a Milano Cortina 2026, in un'intervista all'Equipe: Sono lontana da una guarigione completa ... corriere.it