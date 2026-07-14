La dieta di Federica Brignone che segue un regime di bio-ingegneria culinaria Ecco come si tiene in forma la campionessa olimpica
Federica Brignone segue una dieta basata sulla bio-ingegneria culinaria per mantenersi in forma. Nonostante un grave infortunio lo scorso inverno, ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in super gigante e slalom gigante. La campionessa ha recuperato dall'infortunio e ha continuato ad allenarsi, ottenendo risultati di rilievo a pochi mesi dal rientro. La sua alimentazione e il suo recupero sono stati fondamentali per il successo in questa stagione.
Nonostante il terribile infortunio, lo scorso inverno è riuscita comunque a conquistare due ori alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, uno nel super gigante e l’altro nello slalom gigante. Vittorie frutto di una determinazione incredibile, del lavoro di medici e fisioterapisti ma anche di un’alimentazione studiata nei minimi particolari dal biologo nutrizionista della Federazione Italiana Sport Invernali Pietro Blumetti, che l’ha seguita nella fase di recupero post infortunio. Che cos'è la bio-ingegneria culinaria In un’intervista al Corriere della Sera l’esperto aveva parlato di bio-ingegneria culinaria, un metodo che prevede... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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