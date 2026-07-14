la dieta di federica brignone che segue un regime di bio ingegneria culinaria ecco come si tiene in forma la campionessa olimpica

Notizia in breve

Federica Brignone segue una dieta basata sulla bio-ingegneria culinaria per mantenersi in forma. Nonostante un grave infortunio lo scorso inverno, ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in super gigante e slalom gigante. La campionessa ha recuperato dall'infortunio e ha continuato ad allenarsi, ottenendo risultati di rilievo a pochi mesi dal rientro. La sua alimentazione e il suo recupero sono stati fondamentali per il successo in questa stagione.