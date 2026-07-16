Le opposizioni in consiglio comunale criticano la decisione di non espandere i portici riconosciuti patrimonio dell’Unesco. La misura, approvata da FdI, Lega e Forza Italia, viene definita un fallimento dall’opposizione. La questione riguarda il blocco dell’allargamento dei tratti di portico, che aveva suscitato reazioni contrastanti. La decisione ha suscitato polemiche tra le forze di minoranza, che accusano la scelta di essere dannosa e di rappresentare un fallimento dell’amministrazione.

Lo stop all’allargamento dei tratti di portico riconosciuti patrimonio dell’Unesco agita le opposizioni in Comune. Per Francesco Sassone, coordinatore cittadino di FdI, "conoscendo il modo superficiale di lavorare di questa Giunta, non ci stupisce la bocciatura da parte di Icomos del dossier presentato dal Comune, con conseguente esclusione della Garisenda". "Dopo la rinuncia di Lepore ai cinque milioni Pnrr destinati alla sua messa in sicurezza, la torre subisce un ulteriore penalizzazione a causa dell’approssimazione con cui l’Amministrazione sta gestendo uno dei beni più importanti del patrimonio storico cittadino – attacca il meloniano –. La Giunta dovrebbe preoccuparsi di garantire che sia i luoghi già riconosciuti, sia quelli che vorrebbe far riconoscere, siano realmente decorosi, puliti, sicuri e pienamente percorribili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilrestodelcarlino.it - FdI, Lega e Forza Italia vanno all’attacco: "Un esempio del fallimento di Lepore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA MELONI È SALVINI VANNO OFFESI PER FORZA

Notizie e thread social correlati

Ziello (Fn): Lega e Forza Italia hanno tradito FdI nel buio del voto segretoLa leader di Fratelli d’Italia accusa Lega e Forza Italia di aver tradito il partito durante un voto segreto.

Sondaggi politici, questa settimana calano tutti i partiti del centrodestra: giù Lega, Forza Italia e FdiSecondo l'ultimo sondaggio di Swg, tutti e tre i principali partiti del centrodestra hanno registrato un calo nei consensi questa settimana.

Temi più discussi: Preferenze sì di Lega e Fdi: ma quasi tutti i parlamentari saranno nominati dai partiti; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere.

ma per un partito del 5-10 per cento (come Forza Italia e Lega) che eleggerà al massimo un deputato per circoscrizione non ci sarebbe stata speranza per chi non fosse bloccato. Dunque, per FdI l’emendamento era un incentivo a cercare più consensi, per L x.com

FdI, Lega e Forza Italia vanno all’attacco: Un esempio del fallimento di LeporeLo stop all’allargamento dei tratti di portico riconosciuti patrimonio dell’Unesco agita le opposizioni in Comune. Per Francesco Sassone, coordinatore cittadino di FdI, conoscendo il modo superficial ... ilrestodelcarlino.it

Valpreferenser: Forza Italia och Lega är oense med FdI och UDCIl centrodestra è diviso sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Forza Italia e Lega chiedono ulteriori approfondimenti, mentre FdI, Nm e Udc presentano un emendamento. notizie.it