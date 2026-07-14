La leader di Fratelli d’Italia accusa Lega e Forza Italia di aver tradito il partito durante un voto segreto. Il presidente della regione ha commentato a Il Tempo che, se l’errore sulle mascherine fosse stato compiuto dal centrodestra, si sarebbe trattato di un problema dell'UNESCO. Contestualmente, le Consulte studentesche hanno partecipato ai lavori del Comitato di alto livello.

Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente (Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 "Lega e Forza Italia nel buio del voto segreto hanno tradito FdI. Quello che è successo in Aula è indegno", lo ha detto Ziello di Futuro nazionale in Aula dopo la bocciatura dell'Assemblea all'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella riforma elettorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Iltempo.it - Ziello (Fn): Lega e Forza Italia hanno tradito FdI nel buio del voto segreto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ziello (Fn): Lega e Forza Italia hanno tradito FdI nel buio del voto segreto

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, FdI seduce Lega e Forza Italia: dicono sì alle preferenze. Il Pd invoca il voto segretoForza Italia e Lega hanno deciso di sostenere le preferenze nella nuova legge elettorale, invertendo la posizione assunta in precedenza.

Legge elettorale, retromarcia di Forza Italia e Lega: sì alle finte preferenze con l’incognita del voto segretoForza Italia e Lega hanno deciso di sostenere nuovamente le preferenze nella legge elettorale, dopo settimane di discussioni interne alla maggioranza.

Temi più discussi: Rincorsa a destra sui migranti, Salvini stringe sulla cittadinanza; Grane per Vannacci. Lo scisma lefebvriano arriva nella sede di Fn. E Alemanno è pronto a rilanciare sulle carceri; PREFERENZE, GOVERNO BATTUTO ALLA CAMERA.

Ziello (Fn): Lega e Forza Italia hanno tradito FdI nel buio del voto segreto(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 Lega e Forza Italia nel buio del voto segreto hanno tradito FdI. Quello che è successo in Aula è indegno, lo ha detto Ziello di Futuro nazionale in Aula dopo la ... la7.it

Preferenze elettorali: Forza Italia e Lega in disaccordo con FdI e UdcIl centrodestra è diviso sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Forza Italia e Lega chiedono ulteriori approfondimenti, mentre FdI, Nm e Udc presentano un emendamento. notizie.it