Sondaggi politici questa settimana calano tutti i partiti del centrodestra | giù Lega Forza Italia e Fdi

Secondo l'ultimo sondaggio di Swg, tutti i principali partiti del centrodestra registrano un calo nei consensi questa settimana. In particolare, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia mostrano diminuzioni, mentre i dati complessivi indicano una diminuzione generale per il centrodestra. Nessun partito ha registrato un aumento rispetto alla rilevazione precedente.

L'ultimo sondaggio di Swg segnala un calo per i primi quattro partiti italiani: ma è il centrodestra nel suo complesso a scendere maggiormente nei consensi questa settimana. La Lega di Salvini è il partito che più avverte il calo: -0,3% in sette giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici, centrosinistra più vicino al centrodestra (senza Vannacci che cresce)

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