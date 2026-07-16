Nel fascicolo della Procura di Roma sull’attentato al giornalista Ranucci è stato trovato un documento che coinvolge Fazzolari e il Giornale. Il testo sembra indicare possibili depistaggi e tentativi di indirizzare le indagini verso il governo attuale. La presenza di questo documento si inserisce nel quadro delle verifiche condotte dagli inquirenti sulla vicenda. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto o sulle implicazioni del documento.

Agli atti del fascicolo della Procura di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci c'è un documento, che assume particolare importanza per decifrare depistaggi e tentativi di orientare le indagini in direzione del governo Meloni. Si tratta della deposizione che il conduttore di Report rende il 4 novembre 2025, 20 giorni dopo la bomba, davanti la commissione Antimafia del Parlamento. Una deposizione secretata e consegnata dalla presidente dell'Antimafia Chiara Colosimo al Procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Il Giornale è in grado di svelare per la prima volta, a distanza di 8 mesi, il contenuto esclusivo della deposizione di Ranucci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci indirizzò l'Antimafia su Fazzolari e il Giornale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ranucci choc in antimafia: accusa della bomba Fazzolari, Angelucci e il Giornale. Cerno: "Grave depistaggio, chieda scusa"

Raffica di arresti a Napoli, 26 persone dei clan Verde e Ranucci in manette: i dettagli del blitz antimafiaA Napoli, i Carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di 26 persone appartenenti ai clan Verde e Ranucci.

Argomenti più discussi: Attentato a Ranucci, il legale di Lavitola offerto ai presunti bombaroli: cosa emerge dall'inchiesta · LaC News24; Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola come mandante.

Ranucci indirizzò l'Antimafia su Fazzolari e il GiornaleIl documento della Procura sull'audizione secretata del conduttore: dopo l'attentato indicò il sottosegretario di Fdi e il nostro cronista Luca Fazzo ... ilgiornale.it

Attentato a Ranucci, le carte dell’inchiesta su Lavitola. L’accusa di strage, il sopralluogo prima della bomba: Perché poteva essere devastante reddit

Indagine sull’attentato a Ranucci, la Procura di Roma acquisisce l’audizione secretata in commissione AntimafiaI pubblici ministeri della Procura di Roma hanno richiesto formalmente l’acquisizione della trascrizione dell’audizione che il giornalista Sigfrido Ranucci ha tenuto lo scorso 4 novembre davanti alla ... ilfattoquotidiano.it