Favasuli scala la lista | il Napoli pensa al vice Di Lorenzo

Il Napoli sta cercando un sostituto di riserva per il ruolo di terzino destro, con l’obiettivo di trovare un’opzione valida a fianco di Giovanni Di Lorenzo. La squadra sta valutando diversi profili per rafforzare la rosa in quella posizione. La scelta mira a garantire una soluzione affidabile in caso di infortuni o turni di riposo. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle disponibilità di mercato.

Il Napoli continua a valutare nuove soluzioni per completare la fascia destra. La priorità è individuare un giocatore capace di offrire un’alternativa credibile a Giovanni Di Lorenzo. Nelle ultime settimane la dirigenza ha preso in esame diversi profili. Tra questi figurano Anan Khalaili e Dodô, esterno della Fiorentina con il contratto in scadenza. Nelle valutazioni del club, però, sta guadagnando terreno un’altra candidatura. Il nome in crescita è quello di Costantino Favasuli. Il laterale classe 2004 si è messo in evidenza nell’ultima stagione con il Catanzaro. In Serie B, sotto la guida di Alberto Aquilani, ha mostrato continuità e qualità interessanti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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