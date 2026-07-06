bellanova come vice di lorenzo il napoli ci pensa

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Raoul Bellanova come nuovo rinforzo sulla corsia destra. La società sta seguendo da vicino la situazione contrattuale del giocatore, senza ancora aver formalizzato un'offerta. La trattativa, al momento, resta aperta e senza conferme ufficiali. Il club intende rafforzare la rosa in quella zona del campo in vista della prossima stagione. La decisione finale dipenderà anche dalle eventuali offerte ricevute e dalle valutazioni tecniche.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la corsia destra e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Raoul Bellanova. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’esterno dell’Atalanta sarebbe uno dei profili preferiti da Massimiliano Allegri, che ne apprezza soprattutto spinta atletica, rapidità ed esperienza maturata nel campionato italiano. L’Atalanta valuta Bellanova circa 15 milioni di euro, cifra che il Napoli punta a coprire attraverso alcune uscite. Tra i possibili sacrificati figurano Cajuste, Folorunsho, Obaretin e Coli Saco, giocatori che potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane. Anche il giocatore vedrebbe con interesse l’ipotesi Napoli: Bellanova sarebbe infatti favorevole a restare in Serie A e gradirebbe il trasferimento in una squadra con obiettivi importanti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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