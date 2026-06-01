Napoli si cerca un vice Di Lorenzo | c’è un nuovo nome in lista

Il Napoli sta cercando un vice Di Lorenzo e ha inserito un nuovo nome nella lista dei candidati. La società ha avviato le trattative per trovare un giocatore che possa coprire il ruolo di terzino destro. La decisione arriva in vista della prossima finestra di mercato. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui nomi coinvolti o sui tempi di chiusura dell’operazione.

In casa Napoli, tra i primi obiettivi per il prossimo mercato, c’è quello di trovare un vice Di Lorenzo. In nomi in lista più gettonati ad oggi sono tre. A fare il punto della situazione ci ha pensato Ciro Venerato a Rai Sport. “Ai già noti Juanlu del Siviglia e dell’israeliano Khalaili, si è aggiunto ora Dodo della Fiorentina, che però piace anche alla Roma. Per il ruolo di difensore centrale invece il principale indiziato è sempre Mario Gila della Lazio”. Quest’anno, il numero 22 azzurro è mancato per diverse partite e la sua assenza ha pesato non poco. Per questo motivo, la società azzurra vuole farsi trovare pronta per non ripetere lo stesso errore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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