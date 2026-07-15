Zeballos al Napoli accordo fino al 2031 | trattativa col Boca

Da forzazzurri.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Exequiel Zeballos ha deciso di trasferirsi al Napoli e ha già firmato un accordo fino al 2031. La trattativa avviene tra il club italiano e il Boca Juniors, con Zeballos che aspetta la definizione dell’intesa. La firma ufficiale è ancora da completare, ma l’attaccante argentino ha espresso la volontà di trasferirsi in Italia. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

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Exequiel Zeballos ha già scelto il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport l’attaccante argentino vuole trasferirsi in Italia e attende che il club azzurro trovi l’accordo definitivo con il Boca Juniors. Sul fronte personale, l’operazione è già impostata. Il Napoli ha raggiunto un’intesa con il classe 2002 per un contratto valido fino al 2031. L’ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno a 1,3 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore non rappresenta dunque un problema. Zeballos considera il Napoli la destinazione preferita. Anche la possibilità di giocare nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona esercita un fascino particolare sull’esterno offensivo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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