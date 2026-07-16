fatture false dalle cooperative in quattro davanti al giudice

Quindici persone sono state chiamate a comparire davanti al giudice per rispondere di reati fiscali. Tra loro, quattro sono state ascoltate come imputate in relazione a un sistema di cooperative che avrebbe emesso fatture false. Le accuse riguardano frodi fiscali legate a pratiche illecite nel settore delle cooperative. La discussione si è svolta nel corso di un’udienza preliminare, con le parti che hanno presentato le proprie argomentazioni. Il procedimento prosegue con le decisioni attese nei prossimi giorni.

Davanti al Gup di Como sono comparsi in quindici, per rispondere, nei diversi ruoli, di reati fiscali scaturiti da un sistema di cooperative utilizzato per emettere fatture false. Ieri due imputati hanno scelto il rito abbreviato: Michael Ricardo Anderson, 60 anni di Como, è stato condannato a 8 mesi in continuazione con precedenti e analoghe condotte, arrivando a una pena complessiva di 5 anni. Rito abbreviato anche per Marco Tavino, 46 anni di Luisago, andato incontro a un anno e 6 mesi di condanna. Hanno patteggiato in continuazione Daniela Zambù, 53 anni di Lurago Marinone, arrivata a 4 anni e 10 mesi di pena finale, e Luigi Vicini, 77 anni di Como, pena finale 3 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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