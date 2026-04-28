La Guardia di Finanza ha effettuato sequestri per oltre 30 milioni di euro nell’ambito di un’indagine sulla grande distribuzione. Secondo quanto accertato, sono emerse cooperative fittizie coinvolte in una vasta rete di appalti non reali e emissione di circa 166 milioni di fatture false. L’indagine, condotta su delega della Procura di Napoli Nord, ha portato al sequestro di beni e risorse finanziarie riconducibili agli indagati.

Una frode fiscale da 166 milioni di euro in fatture ritenute false. Un sequestro preventivo complessivo superiore ai 30 milioni. Ventinove indagati, tra persone fisiche e società. È il quadro emerso dall’operazione condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Al centro dell’inchiesta c’è il settore della grande distribuzione organizzata. Secondo l’ipotesi investigativa, il sistema sarebbe stato costruito su una rete di appalti simulati, consorzi privi di reale struttura imprenditoriale e cooperative create per schermare una somministrazione illecita di manodopera.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maxi frode nella Grande distribuzione: cooperative fantasma, appalti finti e 166 milioni di fatture false

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