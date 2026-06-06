I Moretti hanno dichiarato ai pm che molte delle accuse sono false, negando ogni responsabilità. Tuttavia, sono emerse fatture false per circa 13.464 euro, principalmente legate a spese per la schiuma. Le autorità hanno sequestrato documenti e verificato le transazioni sospette, confermando la presenza di fatture non genuine. Le indagini continuano per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire l’intera vicenda.

Qualcosina in più di 13mila euro, 13.464 per la precisione. Voce di spesa, quella maledetta schiuma fono-assorbente che al Constellation di Crans-Montana ha preso fuoco in appena 140 secondi, la notte di Capodanno, dando origine a un rogo infame che resta il peggior disastro della Svizzera rigorosa e precisa (41 morti, 115 feriti, un’inchiesta che èin corso e continua a scavare). Salta fuori, adesso, nell’incartamento che sta spulciando la procura di Sion, il giorno dell’interrogatorio a madame Moretti, una fattura. Falsa. Pasticciata, pure alterata approssimativamente: è lì da vedere. È scritta con dei font diversi, si riconoscono a occhio nudo. Dice che è stata emessa in Germania, ma l’aliquota dell’Iva corrisponde a quella della Tva, la Taxe sur la valeur ajoutée francese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I Moretti davanti ai pm: "Su di noi tante falsità". Ma spuntano fatture false

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