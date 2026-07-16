Fatto incivile Si cerca l’autore

Durante un controllo effettuato dall’azienda di gestione dei rifiuti, sono state trovate quattro postazioni dei cassonetti danneggiate e rese accessibili a chiunque. Le manomissioni hanno compromesso il sistema di apertura delle strutture dedicate alla raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. L’azienda sta cercando di individuare l’autore di questi atti.

Quattro postazioni dei cassonetti danneggiate e rese accessibili a chiunque. È quanto emerso durante il consueto monitoraggio effettuato da Sei Toscana sul territorio comunale, dove sono state riscontrate manomissioni al sistema di apertura delle strutture destinate alla raccolta dei rifiuti. A rendere noto l’episodio è l’assessora all’ambiente Monica Sottili, che ha voluto richiamare l’attenzione su un gesto che, al di là del danno materiale, finisce per ripercuotersi sull’intera collettività. "Durante il quotidiano monitoraggio delle postazioni dei cassonetti del nostro Comune, Sei Toscana ha rinvenuto manomissioni al sistema di apertura di 4 intere postazioni che di fatto risultano accessibili a chiunque". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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