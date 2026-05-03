Iglesias vandalizzata la statua di Quintino Sella | si cerca l’autore

A Iglesias, la statua dedicata a Quintino Sella è stata danneggiata da atti vandalici. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le immagini dei responsabili, ma non è ancora chiaro come siano riusciti a colpire il monumento senza essere notati. Le forze dell’ordine stanno analizzando le registrazioni per identificare gli autori dell’episodio. Nessuna informazione è stata rilasciata sui possibili motivi o sul numero di individui coinvolti.

? Cosa scoprirai Chi sono i responsabili identificabili dalle telecamere di sorveglianza?. Come hanno fatto i vandali a colpire il monumento senza essere visti?. Quali sanzioni esemplari applicherà il Comune ai colpevoli del danneggiamento?. Perché la piazza di Quintino Sella è diventata zona di degrado?.? In Breve Vicesindaco Francesco Melis analizza filmati di videosorveglianza per identificare i vandali.. Cittadini segnalano rifiuti e pericoli causati da giovani in piazza Quintino Sella.. Episodi di illegalità diffusa registrati durante i festeggiamenti del primo maggio.. Residenti chiedono il ripristino della sorveglianza a piedi dei vigili urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iglesias, vandalizzata la statua di Quintino Sella: si cerca l’autore Notizie correlate Leggi anche: Cantieri Brt, partono i lavori per lo 'snodo' di via Quintino Sella Vandalizzata con una pistola ad aria compressa la statua di Francesco NutiIgnoti hanno vandalizzato la statua di Francesco Nuti, realizzata a Cavriglia (in provincia di Arezzo) un paio d'anni fa in ricordo del comico,...