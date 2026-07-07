La Uil di Bombardieri sindacato in cerca d’autore
Il 2 luglio, nel padiglione della Fiera di Padova, si è tenuto il congresso della UIL con molti delegati e autorità presenti. Durante l’evento, alla presenza di numerosi partecipanti, è stata accolta con una standing ovation una figura politica. La scena si è svolta in un contesto di grande affluenza, con il pubblico in piedi che ha applaudito a lungo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.
2 luglio scorso, nel padiglione della Fiera di Padova stracolmo di delegati e autorità. La standing ovation a Giorgia Meloni, nella sua comparsata al congresso della UIL, non è di facile decodificazione. Alla luce delle cronache in materia di relazioni industriali che squadernano un pregresso assolutamente antagonistico, anche al netto dei vari scioperi generali contro il governo di destra, organizzati dalle parti sociali con in testa il sindacato diretto da Pierpaolo Bombardieri, ultimo il 29 novembre 2024, e alla scontata considerazione che permane una distanza siderale tra il “salario minimo” propugnato dalla UIL (dunque il riconoscimento legale di un diritto) e quello “giusto” governativo del decreto 1° maggio scorso, che suona a concessione graziosa – al limite buonista ma più probabilmente elettoralistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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