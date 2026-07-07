La Uil di Bombardieri sindacato in cerca d’autore

Notizia in breve

Il 2 luglio, nel padiglione della Fiera di Padova, si è tenuto il congresso della UIL con molti delegati e autorità presenti. Durante l’evento, alla presenza di numerosi partecipanti, è stata accolta con una standing ovation una figura politica. La scena si è svolta in un contesto di grande affluenza, con il pubblico in piedi che ha applaudito a lungo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.