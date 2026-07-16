Fatti i c… tuoi facciamo quello che vogliamo giovane autista del bus presa di mira da cinque maranza stranieri

Un viaggio a dir poco infernale quello della giovane autista di un bus, aggredita e minacciata da cinque giovani stranieri. Il fatto si è verificato in Brianza nel pomeriggio di lunedì 13 agosto, di fronte alla stazione ferroviaria di Arcore. La conducente era giunta al capolinea della corsa per prendere servizio, quando si è trovata a dover fare i conti con il gruppetto di maranza. I cinque ragazzi extracomunitari sono saliti a bordo dell'autobus e, una volta seduti, hanno alzato il volume della radio che avevano con loro. Quando l'autista ha chiesto di abbassare, i giovani hanno risposto con gli insulti. "Chi sei? Cosa vuoi da noi? Ordini da te non ne prendiamo, fatti i c. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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