Arcore (Monza), 15 luglio 2026 – “ Chi sei? Cosa vuoi da noi? Ordini da te non ne prendiamo, fatti i c. tuoi”. E via così, sempre su questo tono sprezzante. “ Facciamo quello che vogliamo ”. E poi due di loro, con fare di scherno, si sono tolti la t-shirt, mentre il volume del loro stereo portatile, invece di abbassarsi, si alzava ancora di più. Fra insulti, parolacce e risate. Ennesima scena di aggressione sugli autobus monzes i, aggravata soprattutto dal fatto che la vittima, e non è un caso, era una donna, una giovane autista. A denunciare, ancora una volta, è Salvatore Russo, autista di lungo corso e difensore della categoria anche per conto di Fratelli d’Italia, in cui milita proprio come responsabile dei trasporti in Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Da te ordini non ne prendiamo”: cinque maranza minacciano una giovane autista ad Arcore

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ABBIAMO SPIATO I MARANZA E SCOPRIAMO CHE VANNO IN MOTO SENZA CASCO E HANNO SPINTO DEI BIMBI AL PARCO

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