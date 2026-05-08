Alpini ex consigliera M5S denuncia molestia a Genova | Presa di mira sul bus

Nelle prime ore dell'Adunata nazionale degli Alpini a Genova, sono state segnalate alcune segnalazioni di molestie e comportamenti molesti. Una ex consigliera del Movimento 5 Stelle ha riferito di essere stata presa di mira durante un viaggio in autobus. La vicenda sta attirando l’attenzione mentre le autorità stanno monitorando la situazione.

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(Adnkronos) – Prime segnalazioni di molestie e comportamenti molesti a Genova nelle ore iniziali dell’Adunata nazionale degli Alpini. Alcune donne hanno denunciato sguardi insistenti e apprezzamenti non graditi da parte di partecipanti arrivati in città per l’evento. Tra le testimonianze c’è quella di Alice Salvatore, ex consigliera regionale ligure ed ex candidata presidente della Regione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Alpini: la denuncia di Alice Salvatore, "Molestata sul bus, buona Adunata a tutte"L'Adunata Alpini è appena iniziata e già fioccano le prime segnalazioni di molestie in città da parte di donne che subiscono sguardi e apprezzamenti... Alpini a Genova: metro e bus cambiano rotta per l’evento? Cosa scoprirai Quali linee bus subiranno deviazioni totali per l'evento? Dove si sposteranno i capolinea delle linee extraurbane? Come cambierà il... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Alpini, ex consigliera M5S denuncia molestia a Genova: Presa di mira sul bus; Leone, un anno da Papa: ‘festeggiamento’ tra Pompei e Napoli per Prevost. Alpini, ex consigliera M5S denuncia molestia a Genova: Presa di mira sul busPrime segnalazioni di molestie e comportamenti molesti a Genova nelle ore iniziali dell’ Adunata nazionale degli Alpini. Alcune donne hanno denunciato sguardi insistenti e apprezzamenti non graditi da ... adnkronos.com Alpini: la denuncia di Alice Salvatore, Molestata sul bus, buona Adunata a tutteIl post dell'ex consigliera regionale, che specifica: Nulla contro gli Alpini, il problema sono alcuni comportamenti ... genovatoday.it Presa di ostaggi in una banca a Sinzig, nella Renania-Palatinato. "La situazione è attualmente stabile". Sono in corso misure di sicurezza su larga scala #ANSA facebook Lo stupore di #Marotta sul caso Rocchi, la dura presa di posizione in tv: “Nessun arbitro sgradito” x.com