FATELI STARE ZITTI !

Durante la partita tra Argentina e Inghilterra, si è assistito a un evento che ha superato il semplice sport. La gara è stata descritta come una sorta di rito, un momento di forte connotazione culturale, più che una semplice competizione calcistica. La partita è stata interpretata come una celebrazione di tradizioni e identità, trasmettendo un senso di appartenenza che va oltre il campo da gioco.

Argentina – Inghilterra, non è stata la partita più bella, bensì qualcosa di più. Una messa laica. Una liturgia calcistica. Una celebrazione di una cultura che non si impara: si respira, si eredita, si tramanda. Argentina–Uruguay–Messico: tre mondi che condividono la stessa vena pulsante, la stessa estetica, la stessa ferocia emotiva. Tre paesi che hanno fatto del calcio una forma d’arte popolare, una religione di strada, una narrazione collettiva. E in mezzo a tutto questo, l’unico grande assente: l’Italia. Non come squadra — quella ormai è un capitolo chiuso — ma come mentalità, come identità, come modo di stare dentro al pallone. L’amarezza che molti provano non è un capriccio: è la fotografia di un Paese che ha smarrito la propria voce calcistica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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