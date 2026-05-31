Un uomo è apparso in televisione esprimendo sdegno, mentre la madre di una vittima ha commentato di essere ancora presa in giro, chiedendo che l’imputato non venga rilasciato. La donna ha raccontato di un episodio dell’ultima mattina, quando il suo familiare le aveva rimproverato perché aveva lavato e stirato le sue camicie, subito prima dell’incidente che ha portato alla morte del giovane.

"Quell’ultima mattina, mi ha rimproverato perché come al solito gli avevo lavato e stirato le camicIe. Si è arrabbiato un po’ perché non voleva che mi stancassi. Poi, nel salutarmi, mentre lasciava Roma per Bologna, mi ha abbracciato, mi ha baciato. Era alto un metro e novanta mio figlio, ed era bellissimo. Aveva addosso il profumo che metteva sempre. Ancora oggi, ho l’armadio pieno di bocce di quello stesso profumo. Lo metto sempre. Per respirare ancora mio figlio". Quella sera di gennaio avvolta nella nebbia, " i Savi hanno distrutto la mia famiglia. E io non potrò mai perdonarli". Il pianto di Annamaria Stefanini, mamma di Otello, uno dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabio Savi in tv, lo sdegno. La mamma di Stefanini: "Noi, presi ancora in giro. Non fateli uscire di galera"

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