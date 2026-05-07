Al Foro Italico, l’atmosfera si fa vivace con la presenza di Jannik Sinner, riconoscibile tra i tifosi grazie a parrucche arancioni, magliette e striscioni. Nelle ultime settimane, il giocatore è anche al centro di una discussione pubblica riguardo ai montepremi negli Slam, con dichiarazioni che hanno attirato attenzione sui compensi percepiti. La sua presenza in campo si accompagna a questa polemica, che coinvolge il mondo del tennis professionistico.

Che Jannik Sinner sia tornato al Foro Italico si capisce dalle prime ore del mattino. Parrucche arancioni, magliette, striscioni e "santini" che lo ritraggono. Poi i boati: il primo quando fa la sua passerella sul ponte che collega la players lounge con la sala stampa del Centrale, il secondo quando alle 17 entra in campo per l’allenamento sotto lo sguardo attento dei genitori, oltre che dei suoi allenatori. I tennisti sul piede di guerra per i montepremi bassi dei tornei All’accoglienza da star della Capitale, però, fa da contraltare la polemica che sta montando da tempo sui prize money degli slam e che lo vede in prima fila. La denuncia dei tennisti è cosa nota: i montepremi non crescono in modo equo rispetto all’aumentare dei ricavi dei quattro major.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner e la polemica dei montepremi negli slam: "Prendiamo poco, basta stare zitti"

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