Nella notte, una donna di 39 anni ha ferito il marito con un coltello mentre lui dormiva. L’uomo è stato portato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico, ma le sue condizioni sono stabili. Le ragioni del gesto non sono ancora chiare. La donna è stata fermata e si trova ora in stato di fermo. La scena si è svolta in una abitazione della zona.

Ha accoltellato il marito mentre dormiva, ma non si conoscono ancora le ragioni che hanno spinto una donna di 39 anni a impugnare il coltello e a colpire all’addome l’uomo. I due si trovavano nella loro casa di Pozzo Faceto, frazione di Fasano (Brindisi), insieme con i loro figli, quando nella notte tra il 15 e il 16 luglio, la 39enne ha impugnato il coltello infierendo sull’uomo che dormiva accanto a lei. È scattata la segnalazione al 112 e un'ambulanza del 118 è arrivata subito sul posto. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale «Perrino» di Brindisi, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Fasano, tragedia sfiorata nella notte: 39enne accoltella il marito mentre dorme. L'uomo operato, non è in pericolo di vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia nella notte, un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere stato investitoNella notte ad Arezzo, un uomo di 39 anni è stato investito da un'auto e ha perso la vita.

Castellucchio, accoltella il fratello mentre dorme: arrestata una 71enneUna donna di 71 anni è stata arrestata a Castellucchio dopo aver ferito al collo il fratello mentre dormiva.