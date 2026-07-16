Fasano tragedia sfiorata nella notte | 39enne accoltella il marito mentre dorme L' uomo operato non è in pericolo di vita

Da lecce.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, una donna di 39 anni ha ferito il marito con un coltello mentre lui dormiva. L’uomo è stato portato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico, ma le sue condizioni sono stabili. Le ragioni del gesto non sono ancora chiare. La donna è stata fermata e si trova ora in stato di fermo. La scena si è svolta in una abitazione della zona.

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Ha accoltellato il marito mentre dormiva, ma non si conoscono ancora le ragioni che hanno spinto una donna di 39 anni a impugnare il coltello e a colpire all’addome l’uomo. I due si trovavano nella loro casa di Pozzo Faceto, frazione di Fasano (Brindisi), insieme con i loro figli, quando nella notte tra il 15 e il 16 luglio, la 39enne ha impugnato il coltello infierendo sull’uomo che dormiva accanto a lei. È scattata la segnalazione al 112 e un'ambulanza del 118 è arrivata subito sul posto.  L'uomo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale «Perrino» di Brindisi, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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