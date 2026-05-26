Una donna di 71 anni è stata arrestata a Castellucchio dopo aver ferito al collo il fratello mentre dormiva. L’aggressione è avvenuta durante un riposo post pranzo. La polizia ha subito intervenuto e ha arrestato la donna, che ora si trova in custodia. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio o sulle eventuali motivazioni.

Castellucchio (Mantova), 26 maggio 2026 – Il suo riposino post pranzo è stato bruscamente interrotto da una coltellata che la sorella gli ha rifilato al collo. Shock a Castellucchio, nel Mantovano, dove il 23 maggio un 71enne è rimasto ferito nell’aggressione perpetrata dalla congiunta, una donna di 73 anni. L’uomo, fortunatamente non colpito mortalmente, è riuscito a disarmare la sorella e poi ha telefonato ai carabinieri, chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Castellucchio, coadiuvati da un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana. Il 71enne è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Civile di Mantova, per una ferita lacero-contusa di un centimetro e mezzo al collo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castellucchio, accoltella il fratello mentre dorme: arrestata una 71enne

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