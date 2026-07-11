Nella notte ad Arezzo, un uomo di 39 anni è stato investito da un'auto e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto intorno all'una, quando sono stati chiamati i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i servizi di emergenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

Arezzo, 11 luglio 2026 – Tragedia nella notte ad Arezzo, dove un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo. L'allarme è scattato alle ore 1.05 in località Il Matto, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto la segnalazione dell'i nvestimento di un pedone. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l'automedica di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e una pattuglia della Polizia di Arezzo. Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, nel tentativo di salvare la vita all'uomo. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, il 39enne è deceduto sul luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia nella notte, un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere stato investito

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