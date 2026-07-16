?Fasano accoltella il marito nel sonno a Pozzo Faceto | arrestata una donna

Una donna di Pozzo Faceto è stata arrestata dopo aver accoltellato il marito mentre dormiva, tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio. L'episodio si è verificato in un'abitazione di via Parco Lorusso. Non sono stati forniti dettagli sulle ferite o sulle motivazioni dell'episodio. La donna è stata fermata dalle forze dell'ordine e portata in carcere. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una giovane donna di Pozzo Faceto ha accoltellato il marito mentre dormiva. È accaduto nel corso della notte (tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio) in una abitazione di Pozzo Faceto ubicata in via Parco Lorusso. In base alle prime notizie trapelate sembra che la donna armata di un coltello abbia colpito all’addome il marito mentre quest’ultimo dormiva. In casa pare ci fossero anche i due figli della coppia. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale dal 118, mentre pare che la donna sia stata sottoposta a fermo in attesa degli accertamenti che sono in corso da parte dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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