Una donna di 41 anni è stata arrestata ad Angri, nel Salernitano, dopo aver narcotizzato e successivamente evirato il marito mentre dormiva. L’uomo, di nazionalità bangladese, è stato trovato in condizioni gravi nella propria abitazione. La polizia ha effettuato l’arresto e sta indagando sull’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze dell’episodio.

Salerno, 2 maggio 2026 - Probabilmente sedato, è stato evirato nel sonno dalla moglie, è l’aggressione subita da un uomo di 41 anni del Bangladesh nella sua casa ad Angri, nel Salernitano. A spingere la consorte di 35 anni all’estremo gesto sarebbe stata la gelosia, ritengono gli inquirenti. La donna è stata arrestata, nella quasi flagranza perché l’uomo si è svegliato e ha dato l’allarme, dai carabinieri della locale Stazione e del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che l’hanno tradotta nel carcere di Fuorni (Salerno). Ad Angri dove la coppia vive senza figli. L’aggressione è avvenuta dopo pranzo, quando il marito si era coricato per riposare e la donna l’ha evirato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Narcotizza ed evira il marito nel sonno ad Angri, arrestata la moglie gelosa

Notizie correlate

Leggi anche: Scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno. Choc ad Angri

Angri, scopre il tradimento del marito: lo narcotizza e lo evira nel sonnoChoc ad Angri, nel Salernitano, dove si è verificato un episodio di estrema violenza che ha come protagonisti due coniugi originari del Bangladesh.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Scopre che il marito la tradisce: prima lo narcotizza e poi lo evira; Salerno, scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno, choc ad Angri; Scopre che il marito la tradisce: lo narcotizza e lo evira nel sonno. Choc ad Angri; Angri, scopre che il marito la tradisce e lo evira nel sonno: lui è grave, arrestata la donna.

Narcotizza e evira il marito, arrestataIl 41enne grave ricoverato in ospedale. I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh (ANSA) ... ansa.it

Narcotizza ed evira il marito dopo aver scoperto un tradimentoScopre che il marito la tradisce e lo evira. È accaduto nel primo pomeriggio ad Angri, in via Zurlo. Entrambi bengalesi, lui 41 anni, lei ... msn.com

Narcotizza e evira il marito, arrestata . Nel salernitano, 41enne grave ricoverato in ospedale. I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh #ANSA - facebook.com facebook