Una donna di 35 anni è stata arrestata nel Salernitano con l'accusa di aver narcotizzato e subito dopo evirato il marito di 41 anni nel sonno. L’uomo è stato trovato in condizioni gravi e trasportato in ospedale. Secondo le prime indagini, nel pranzo preparato dalla donna sarebbe stata trovata una sostanza sospetta utilizzata per indurre il sonno. La donna si trova ora in custodia e si indaga sulle motivazioni dell’episodio.

Una 35enne evira il marito 41enne nel sonno (ora grave in ospedale). Il sospetto di una qualche sostanza soporifera nel pranzo. E di una vendetta brutale per un presunto tradimento: sono tutti gli elementi investigativi ora al vaglio degli inquirenti, al lavoro su un caso che ha sconvolto il Salernitano. Una vicenda che richiama alla memoria il noto precedente americano di Lorena Bobbit. Scorre il sangue sul primo maggio di Angri: ma stavolta non siamo in piazza. E non parliamo delle incursioni violente di antagonisti e infiltrati vari in una manifestazioni delle tante. No, in questo caso siamo in una tranquilla cittadina che per qualche ora...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso alla Lorena Bobbit nel Salernitano, narcotizza e evira il marito nel sonno: 35enne arrestata per tentato omicidio

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