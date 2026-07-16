Un uomo di 43 anni è stato accoltellato mentre dormiva nel suo letto e ha riportato ferite multiple. La moglie, coinvolta nell'aggressione, è stata ricoverata in un reparto di psichiatria. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il marito più volte durante il sonno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al ricovero della donna e all’intervento medico sul marito. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito più volte il marito mentre l'uomo stava dormendo nel letto della loro abitazione. È accaduto nella notte a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, dove una donna di 39 anni avrebbe ferito il coniuge, di 43 anni, al culmine di un episodio sul quale sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Il ferimento e i soccorsi Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti e, nonostante le gravi ferite riportate, è riuscito a chiedere aiuto. Nell'abitazione erano presenti anche i figli della coppia, che non sarebbero rimasti coinvolti nell'aggressione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Fasano, 43enne accoltellato nel sonno nella propria abitazione: la moglie ricoverata in psichiatria

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