Un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome mentre dormiva nella sua casa a Pozzo Faceto, frazione di Fasano. La moglie è l’autrice dell’aggressione. Nell’abitazione erano presenti anche i due figli minori. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova stabile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno all’addome, mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, ma sarebbe fuori pericolo. A ferirlo con un’arma da taglio sarebbe stata la moglie. Nel momento in cui si sono svolti i fatti, in casa sarebbero stati presenti anche i due figli minori della donna. Cosa è successo a Pozzo Faceto Come sta l'uomo accoltellato a Pozzo Faceto Cosa si sa sulla moglie dell'uomo accoltellato a Pozzo Faceto Cosa è successo a Pozzo Faceto Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome nel sonno, all’interno della sua abitazione a Pozzo Faceto, una frazione di Fasano, in provincia di Brindisi in Puglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Accoltellato nel sonno dalla moglie a Pozzo Faceto, in casa c'erano anche i due figli minori

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