Si registra un aumento nell’utilizzo di grasso prelevato da cadaveri per migliorare l’aspetto della pelle. Questa pratica si inserisce tra le soluzioni adottate per contrastare le conseguenze dell’obesità, in particolare la perdita di volume e di elasticità cutanea. La richiesta di questo tipo di intervento cresce parallelamente all’aumento dell’uso di farmaci anti-obesità, che hanno portato a un incremento dei casi di eccesso di pelle da trattare.

Il successo dei farmaci anti-obesità è un dato di fatto e i numeri lo confermano. Ora, però, inizia a farsi largo un’altra necessità: quella di far fronte a una delle conseguenze più evidenti. Al dimagrimento molto rapido, a volte anche eccessivo, si affianca l’esigenza di “rimpolpare” fisici molto asciutti e spesso poco tonici. Da qui la richiesta di grasso corporeo che, specie negli Stati Uniti dove il fenomeno è ampio, si ottiene dai cadaveri. Corpi magri, ma senza volume. Il problema, infatti, è che assumendo prodotti a base di GLP-1, come semaglutide e tirzepatide, si perde peso molto rapidamente, grazie all’azione mima-sazietà della molecola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Farmaci anti-obesità, ora è boom di grasso dai cadaveri per “rimpolpare” la pelle

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Farmaci anti-obesità, Aifa: non sono scorciatoie per dimagrire

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