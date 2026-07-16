Far Away replica puntata 16 luglio in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 16 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Far Away, disponibile in streaming. In questa puntata, Alya si prende cura di Cihan, che ha l'influenza.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 16 luglio – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya si prende cura di Cihan, che ha contratto l’influenza. Lui le dona una collana con una fenice per il suo compleanno. Ecmel tenta di fuggire dall’ospedale con l’aiuto di Sahin. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 42 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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