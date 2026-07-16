Beautiful streaming replica puntata 16 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, giovedì 16 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. In questa puntata, Taylor ha comunicato a Ridge di soffrire di una grave insufficienza cardiaca che non le permette di vivere a lungo. La scena si concentra sulla rivelazione della diagnosi e sulla reazione dei personaggi coinvolti. La puntata è disponibile in streaming e replica sulla piattaforma di video Mediaset.