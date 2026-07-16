Beautiful streaming replica puntata 16 luglio 2026 | Video Mediaset
Oggi, giovedì 16 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. In questa puntata, Taylor ha comunicato a Ridge di soffrire di una grave insufficienza cardiaca che non le permette di vivere a lungo. La scena si concentra sulla rivelazione della diagnosi e sulla reazione dei personaggi coinvolti. La puntata è disponibile in streaming e replica sulla piattaforma di video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 16 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca che non le lascerà scampo. Chiede a Ridge di mantenere il segreto e di non informare né Steffy, né Thomas. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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