Forbidden fruit 4 replica puntata 16 luglio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 16 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4. Nella puntata, che può essere vista in streaming, si mostra che il giorno prima del matrimonio tra Yildiz e Halit, Ender scopre che Yildiz e Kerim hanno una relazione.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 16 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna, il giorno prima del matrimonio tra Yildiz e Halit, Ender scopre che Yildiz e Kerim hanno una relazione. Halit, però, ne è già a conoscenza: Sahika lo sta ricattando con le stesse immagini. A quel punto, i due decidono di allearsi per farla pagare a entrambe le donne e mettono in atto un piano. Il giorno delle nozze, infatti, davanti a tutti gli invitati, dichiarano di essersi già sposati, lasciando senza parole sia Yildiz che Sahika. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 47 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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