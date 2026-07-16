Far away anticipazioni al 24 luglio | annullato il matrimonio tra Zerrin e Sedat

Il matrimonio tra Zerrin e Sedat è stato annullato, come anticipato nelle puntate di “Far away” dal 20 al 24 luglio. Nel frattempo, all’ospedale, Ugur invita Alya a prendere un caffè e i due iniziano a parlare delle loro vite. La cancellazione delle nozze segna un punto di svolta nella trama, mentre la conversazione tra Ugur e Alya si concentra sui rispettivi percorsi personali.

Far away, anticipazioni dal 20 al 24 luglio. Gli eventi precipitano quando il matrimonio tra Zerrin e Sedat viene annullato. All’ospedale, Ugur invita Alya a prendere un caffè e i due iniziano a parlare delle rispettive vite. Durante la conversazione, il medico le chiede chi fosse Azem e Alya gli rivela che era il padre di Cihan. Nel frattempo Sehmuz informa proprio Cihan di aver visto Alya in compagnia del dottor Ugur. Preoccupato, l’uomo si precipita in ospedale e, poco dopo, chiede a Mine di trovare un modo per allontanare Ugur dalla struttura. Alya ascolta casualmente la conversazione e, una volta rientrata alla villa, pretende spiegazioni da Cihan sul suo comportamento. 🔗 Leggi su 2anews.it

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