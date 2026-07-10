Zerrin Albora decide di sposare Sedat dopo che il fratello non riesce a far evadere il padre da detenzione. La ragazza sceglie di non opporsi al matrimonio combinato, anche se Sedat aveva tentato di aggredirla alcune settimane prima. La decisione avviene in un momento di pressione familiare e senza alternative apparenti. La scena si svolge nel corso della settimana tra il 13 e il 17 luglio 2026.

© US Mediaset Game over per Zerrin Albora nei prossimi episodi di Far Away. Quando il fratello?ahin non riuscirà a fare evadere il padre Ecmel, la ragazza si piegherà agli ordini del genitore e non opporrà resistenza al suo matrimonio combinato con Sedat, lo stesso ragazzo che ha tentato di aggredirla qualche settimana prima. La notizia farà andare su tutte le furie Kaya, disposto a qualsiasi cosa per impedire le nozze della sua amata. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Far Away è in onda, la prossima settimana, dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Far Away, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: Zerrin accetta di sposare Sedat

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