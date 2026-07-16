“L’istituto di terapia cognitivo interpersonale” a Roma ha ospitato la presentazione del libro di Catherine Louise Birmingham, madre di quella che è nota alle cronache come la famiglia nel bosco. Durante il suo intervento, la donna ha ringraziato tutti i presenti, ammettendo di essere “nervosa” in vista della prossima settimana quando, prevedibilmente, arriverà la decisione sul ricongiungimento dei genitori con i propri figli. Stessi figli che, spiega Catherine, “sono quelli che più mi hanno dato insegnamenti nella vita” e che, quando lei gli ha chiesto cosa volessero che dicesse nel libro, hanno risposto: “il fatto che siamo sempre... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, la madre: "Siamo nervosi per la decisione sui nostri figli"

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Creyeron que la viuda rogaría hambrientavolvió con dos hijos y su esposo inválido, el joven marqués

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