Catherine Birmingham ha incontrato i suoi tre figli a Gissi, dopo averli visti per l’ultima volta in precedenza. La famiglia vive nel bosco e si trova a distanza dalla società. La madre ha dichiarato che tutti i membri soffrono per la lontananza e il divario con la vita normale. La riunione è avvenuta in un luogo aperto, lontano da contesti abituali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi o decisioni future.

A Gissi, in una struttura protetta, è andato in scena l’incontro tra i bimbi della famiglia nel bosco e la madre Catherine Birmingham, che ha potuto così riabbracciare dal vivo i suoi tre figli. L’avvocato Simone Pillon ha dichiarato: “Soffrono tutti per la lontananza”. I genitori della famiglia nel bosco, intanto, si preparano a realizzare a Palmoli una nuova abitazione, che sorgerà su un terreno vicino al casolare già esistente, ritenuto non idoneo ad ospitare in sicurezza i bambini. L'incontro tra la madre Catherine e i figli Le parole di Simone Pillon sull'incontro La nuova casa nel bosco a Palmoli Le nuove dichiarazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, incontro tra la madre Catherine e i figli a Gissi: "Soffrono tutti per la lontananza"

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