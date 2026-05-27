Famiglia nel bosco la madre sulla separazione dai figli | Momento traumatico ma rimarremo in Italia

Una famiglia nel bosco ha riferito che l'incontro con i figli avvenuto giovedì è stato positivo, con i bambini che hanno espresso il desiderio di tornare a casa. La madre ha dichiarato che la separazione rappresenta un momento traumatico, ma che rimarranno in Italia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla situazione legale o sui motivi della separazione.

(Adnkronos) – L'incontro con i figli dello scorso giovedì "è stato un buon incontro e vogliono tutti tornare a casa. Continuano a chiedere quando possono tornare a casa. Ed eravamo chiaramente molto felici di incontrarci, di ritrovarci come famiglia. Molto, molto felici di essere tutti insieme". Così Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta 'famiglia nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Famiglia nel bosco, Meloni: «Separare la madre dai figli un trauma pesantissimo»

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