Falso diploma Ex bidella condannata
Una donna di 59 anni è stata condannata per aver ottenuto un impiego come collaboratrice scolastica con un diploma falso. La sua assunzione risale a diversi anni fa, quando aveva presentato documenti irregolari. La sentenza è arrivata dopo un procedimento giudiziario che ha accertato l’uso di certificati falsificati. La donna, ex bidella, ora dovrà affrontare le conseguenze legali della sua azione.
Aveva ottenuto l’incarico come collaboratrice scolastica grazie a un diploma risultato falso. Per questo una donna di 59 anni, originaria della provincia di Salerno ma residente a Somma Lombardo, è stata condannata dalla Corte dei Conti della Lombardia a risarcire il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il danno erariale causato dall’assunzione illegittima. La vicenda risale all’anno scolastico 2018-2019, quando la donna lavorò per circa sette mesi in un Istituto di Cavaria con Premezzo, svolgendo diversi incarichi di supplenza come collaboratrice scolastica. Secondo quanto ricostruito dai giudici contabili, la 59enne aveva presentato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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