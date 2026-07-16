falso diploma ex bidella condannata

Notizia in breve

Una donna di 59 anni è stata condannata per aver ottenuto un impiego come collaboratrice scolastica con un diploma falso. La sua assunzione risale a diversi anni fa, quando aveva presentato documenti irregolari. La sentenza è arrivata dopo un procedimento giudiziario che ha accertato l’uso di certificati falsificati. La donna, ex bidella, ora dovrà affrontare le conseguenze legali della sua azione.