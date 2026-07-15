Una ex bidella è stata condannata a pagare 5.000 euro di risarcimento dopo aver lavorato per circa sette mesi come collaboratrice scolastica con un diploma falso. La donna aveva ottenuto l’impiego in un istituto del Varesotto, ma la verifica dei titoli ha svelato la falsificazione. La condanna è stata emessa in seguito a un procedimento legale avviato dopo il riconoscimento della falsità del diploma. La vicenda riguarda un caso di assunzione basata su documenti falsi.

Somma Lombardo (Varese), 15 luglio 2026 – Ha lavorato per circa sette mesi come collaboratrice scolastica in un istituto del Varesotto grazie a un diploma, che è risultato falso. Per questo motivo una donna di 59 anni, originaria della provincia di Salerno e residente a Somma Lombardo, è stata condannata dalla Corte dei Conti della Lombardia a risarcire il ministero dell'Istruzione e del Merito per il danno erariale causato dall'assunzione ottenuta senza i requisiti previsti. La ricostruzione. I fatti risalgono all'anno scolastico 2018-2019. La donna era stata chiamata a svolgere diversi incarichi di supplenza all'istituto comprensivo "Enrico Fermi" di Cavaria con Premezzo dopo essere stata inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017-2019. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilgiorno.it - Diploma falso per lavorare a scuola: ex bidella condannata a 5mila euro di risarcimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scuola, falso diploma per lavorare: condannato il 46enneUn uomo di 46 anni è stato condannato dalla Corte dei conti del Veneto per aver presentato un falso diploma necessario per poter lavorare nelle...

Leggi anche: Diploma falso per entrare nella scuola, la Corte dei Conti condanna un collaboratore: risarcirà 14.633 euro

Argomenti più discussi: Diploma falso per fare la bidella: condannata; I NOMI E LE FOTO. Fino a 10 MILA EURO per un DIPLOMA FALSO. Due finiscono a processo dopo le denunce delle vittime; Scandalo a Crotone: ex preside e collaboratrici indagate per raccomandazioni e diplomificio.