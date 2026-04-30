Scuola falso diploma per lavorare | condannato il 46enne

Un uomo di 46 anni è stato condannato dalla Corte dei conti del Veneto per aver presentato un falso diploma necessario per poter lavorare nelle scuole di Treviso. La sentenza si basa sulle verifiche effettuate sui documenti presentati dall'individuo, che sono risultati falsificati. La decisione riguarda esclusivamente la vicenda legata al diploma e alle implicazioni legali conseguenti.

? Cosa sapere La Corte dei conti del Veneto condanna Gennaro Genovese per falso diploma nelle scuole trevigiane.. L'uomo deve restituire 14mila euro al Ministero per stipendi percepiti tra il 2019 e il 2020.. La Corte dei conti del Veneto ha condannato Gennaro Genovese a restituire oltre 14mila euro al Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo che l’uomo di 46 anni, residente ad Avellino, ha lavorato nelle scuole pubbliche usando un titolo di studio falso. Il provvedimento, depositato ieri dai giudici contabili, chiude una vicenda iniziata con l’atto di citazione della Procura regionale il 23 ottobre 2025. Al centro del procedimento c’è l’inserimento nelle graduatorie ATA della provincia di Treviso tramite un attestato di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali che si è rivelato del tutto inesistente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola, falso diploma per lavorare: condannato il 46enne Notizie correlate Si inventa il diploma per lavorare a scuola, deve ridare solo metà stipendio: come ha truffato i presidi per anniIl diploma indispensabile per poter lavorare nella scuola lo aveva autocertificato. Lavora per anni come assistente scolastica con un diploma falso: 36enne condannata a risarcire 31mila euroLa Corte dei Conti della Lombardia ha condannato una 36enne a risarcire lo Stato per 31mila euro.